IC通路二哥文曄科技（3036）遵循金管會新冠肺炎防疫作業指引，12日順利完成股東常會。公司今年上半年累計營收達1997億元，與去年同期成長31％；2020年度盈餘分派現金股利，每股配發3.2元，除息交易日為8月2日。

董事長鄭文宗對股東表示，將持續深化公司治理機制，實踐永續經營的責任，未來除開拓高成長的產品應用市場與提升客戶滲透率外，將持續進行數位轉型來精進營運效率、優化營運管理系統、增強財務管控制度、強化人力資源管理，以深化在半導體產業鏈上提供附加價值的能力，進而打造永續經營的企業根基。

文曄為充實公司中長期營運資金，委由臺灣銀行統籌、合作金庫與兆豐銀行共同主辦120億元聯合授信案，6月28日完成聯貸簽約，本案同時得到土地銀行、第一銀行、新光銀行、元大銀行、菲律賓首都銀行、彰化銀行及上海銀行共計10家金融機構共同參與，面對疫情變動及新台幣升值因素仍定案這項百億聯貸案，鄭文宗感謝銀行團對文曄給予肯定。

ESG方面，文曄指出，疫情期間為鼓勵與感謝第一線防疫人員的努力，分別捐助新北巿雙和醫院及臺北醫學大學附設醫院200萬元的防疫基金，另外捐贈新北巿消防局第七隊南勢分隊的醫護防護面罩與財團法人恩主公醫院的醫療防疫口罩及醫療隔離防護衣等防疫緊急物資。

由臺灣證券交易所與櫃買中心舉辦的第七屆公司治理評鑑當中，文曄首次榮獲公司治理前5％最佳成績，同時也晉身市值100億元以上之電子類上市櫃公司前10％的產業別排名，足見文曄在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等面向所作努力。

文曄12日股東會中通過的議案包括「公司章程」修正案、發行限制員工權利新股案、辦理國內現金增資發行普通股及／或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案、解除董事競業禁止限制案、「股東會議事規則」修正案及「董事選舉辦法」修正案。