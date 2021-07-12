三級疫情警戒衝擊餐飲業者，瓦城泰統6月營收2.2億元，年減43.86％，今年上半年累積營收21.92億元，仍較去年成長3.08％。因應各縣市持續下達禁止內用令，瓦城順勢推出了個人餐盒訂閱制，搶攻上班族、單身或小家庭客層，期開創更多餐飲商機，另針對特定商圈自組品牌外送車隊，強化外送環節掌控。

瓦城集團基於去年受疫情影響的前提，此波疫情前即做足了外帶外送的雲端服務新系統，積極建置了全台最大的雲端廚房，拚今年5月底逐一完成，順利讓全台百家雲端店上線；現集團旗下六大品牌計有上百家雲端店營運，加上既有實體店提供外帶外送服務，「虛實並進」的結果創造了穩定的營運動能，以每周2～3成逐步回升。

瓦城集團除短時間內整合旗下六大人氣品牌，設立雲端店，展現全國最大外帶外送的雲端競爭力，外帶外送服務亦全面升級，創造了更多延伸服務。「安心餐廳」相關服務機制也根據外帶外送需求再進化，對外設計了全新的取餐流程，並全方位升級環境與現場同仁防疫設備。