momo富邦媒（8454）12日公告6月合併營收約為83.3億元，較去年同期成長52.3％，再次刷新歷史次高紀錄。累積1～6月合併營收突破400億元，約為新台幣406.2億元，年增31.3％，同創歷史同期新高。

富邦媒表示，6月網路購物業績年增55.7％，業績佔比約94.4％，成長幅度創近三年新高，其中行動購物業績較去年同期成長63.8％，占網路購物業績佔比約為75.7％。

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