富邦媒6月營收83.3億元 年增52.3％ 刷新歷史次高 16:472021/07/12 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 momo富邦媒（8454）12日公告6月合併營收約為83.3億元，較去年同期成長52.3％，再次刷新歷史次高紀錄。累積1～6月合併營收突破400億元，約為新台幣406.2億元，年增31.3％，同創歷史同期新高。 富邦媒表示，6月網路購物業績年增55.7％，業績佔比約94.4％，成長幅度創近三年新高，其中行動購物業績較去年同期成長63.8％，占網路購物業績佔比約為75.7％。 旭然Q2營收年增10％ 改寫歷年單季新高 電商銷售增溫 集雅社上半年營收持續成長13.3％ #富邦媒 #全台 #較去年同期 #業績 #消費者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》永冠-KY6月營收年增7.9％ 7月出貨維持正常 08:542021/07/12 財經 《百貨股》電商有撐 集雅社6月營收年增9.46％ 10:022021/07/12 財經 榮剛6月營收7.28億元、年增9.35％ 創14個月來新高 09:422021/07/12 財經 東台6月合併營收創今年單月及同期新高 12:132021/07/12 財經 友銓6月合併營收2.4億元 再創歷史新高 10:322021/07/12 財經 《鋼鐵股》久陽上半年營收年增283％ 下半年持續樂觀 07:462021/07/12 財經 《半導體》各產線出貨暢旺 敦泰6月營收年增7成 09:282021/07/12 財經 匯鑽科上半年營收6.2億元 創同期新高 14:322021/07/12 財經 中鋼6月合併營收為388.23億元、年增62.32％ 14:202021/07/12 財經 鉅橡6月合併營收1.21億元 創歷史同期新高 10:312021/07/12 財經 《鋼鐵股》榮剛6月營收創14月高 出貨旺至年底 07:462021/07/12 財經 財經熱門新聞 竹科爆疫情 台積電證實3員工確診 - 財經 點名貨櫃巨頭小心點 拜登反壟斷打擊燒到航運 歐盟想跟進 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 逼ASML斷供EUV機台恐釀錯 外媒警告美重擊陸晶片業下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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