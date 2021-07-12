遠百（2903）去（109）年每股盈餘1.38元，擬配發現金股利1.1元，預計8月3日除息、8月24日發放；受到疫情升級三級防疫衝擊，遠百6月合併營收續減，較去年同期大減34.2％，累計上半年營收微減0.95％。

遠百近年伺機擴大規模，去年信義區開出遠百信義A13店，挹注全年獲利EPS達1.38元，今年首季在內需消費買氣旺盛推升下 ，首季合併營收93.42億、年增逾8％，歸屬母公司業主淨利為7.03億元，EPS達0.5元，大幅優於去年同期0.06元，創近年同期新高紀錄。

今年4月營收持續增長逾三成，唯5月中旬起台灣疫情大爆發，全台防疫三級至今，人潮大減七、八成，而業績相對亦遞減五、六成，以遠百本業遠東百貨來說，6月業績減幅達65％，累計遠東百貨上半年業績較去年同期仍有2.84％小幅增長，對於下半年能否追上6月業績衰退情況，大家都沒把握。