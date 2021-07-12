王傳一（右起）、JR紀言愷、羅宏正在《美味滿閣》飾演三兄弟。（中視提供）

JR紀言愷（左三起）、王傳一、龍劭華、苗可麗、羅宏正在《美味滿閣》飾演一家人。（中視提供）

羅宏正參與演出的《美味滿閣》近來在中視八點檔播出，劇裡他和王傳一、紀言愷飾演王家三兄弟，羅宏正提到戲裡戲外都受到哥哥的照顧，「殺青結束後，有次參與傳一哥主持的實境節目，晚上休息後聊起，反而有種比當初在劇中還要緊密的情感連結，受了許多的照顧與鼓勵，很開心在劇中的兄弟情可以延續至殺青後的日子。」

三個人拍戲拍出好情誼，碰巧都曾是男子團體(可米小子、K ONE、SpeXial)成員後來單飛，相似的背景更拉近彼此話題，JR也提到，早期在K ONE時，和可米小子在宣傳時遇過，拍《美味》和王傳一再度合作，勾起他的回憶，「讓我彷彿看到當年剛出道的時候，戰戰兢兢希望把每件事做好，那麼努力的那種感覺，覺得十幾年來我們都沒有變。」

羅宏正透露剛開始拍攝時心情其實很緊張，幸好在片場演員的互動都很融洽，「雖然拍攝結束已有些許時日了，但印象的點是拍攝現場歡樂的氛圍，雖然疲累但是整個團隊給予了非常大的空間，我們一起創造了許多有趣的場次。」三個大男人，拍戲時也會玩在一起，戲中很多三兄弟的橋段，也是三人一起激盪出的火花。而飾演三兄弟媽媽的苗可麗就說，「除了傳一私下比較像朋友，JR和宏正真的都像我的兒子一樣！兩人很會撒嬌！」

劇中王傳一是大哥，擔起家中重責，現實生活裡他則是獨子，「其實在排行來算，我是老大也是老么。因為自己個性上是屬於獨立領導風格型，無論跟同學或家中的表哥表弟，都比較依賴我發號司令的。」也因為是獨子，家中的長輩都會把最好的給他，所以成長過程，王傳一覺得既有老大的領導與霸氣，也有像么兒被家人寵愛的一面。在戲裡羅宏正則是老么，從小被送出國念書，回國後與爸爸和哥哥的感情一開始有點疏遠，慢慢相處後才重拾溫情。實際生活中羅宏正是家中老大，「我認為親兄弟之間可能有的時候立場會轉換，在各自擅長的領域主導意見，相互扶持，興衰一起扛下。」被問到如果能選擇排行，他的答案是，「當弟弟似乎也不錯。」

羅宏正飾演從國外回來的王家么兒王子毅，到飯店工作遇上魔鬼上司李維維，兩人是一對歡喜冤家，吵嘴吵出感情。劇裡羅宏正不用拿鍋鏟下廚，多半都是負責吃，他也透露自己對吃完全不挑食，「大學期間我記得有一整個學期的晚餐，都吃同一家餐廳的同一道料理，就是炒飯。」疫情期間他最想念的就是夜市小吃，能夠邊走邊逛吃吃喝喝，「希望疫情能夠趕快散去，希望我們都能自律，也要感謝第一線的防疫人員，以及所有站出來慷慨捐贈的人。」疫情也讓羅宏正更加珍視那些原本理所當然的平凡，若解封，他第一件想做的事，竟是「去動物園」，「因為我想看看動物驚訝的樣子，在他們職業倦怠之前。」