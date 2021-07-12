韓國外交部指出，根據聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會調查，列入世界遺產的日本軍艦島相關展示中，仍未依承諾列入完整歷史。

韓聯社報導，韓國外交部今天表示，UNESCO與國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）共同調查團今天發布6月7日至9日赴東京的產業遺產情報中心視察結果報告，認為日方並未履行UNESCO委員會先前提出的勸告，將強制徵用韓國等地勞工的歷史加入展示內容中。

產業遺產情報中心去年6月開設，館中展示包括軍艦島（日本稱端島）在內的歷史資料，但否認曾對在軍艦島上工作的朝鮮人差別待遇等，引發韓國政府抗議，並要求UNESCO將軍艦島從世界文化遺產中除名。

共60頁的調查團報告指出，日方對於1910年以後的完整歷史（full history）解釋並不充分，且展示內容無法令人完整理解韓國勞工在1940年代遭違反個人意願強制徵用的史實。

報告認為，日方應比照具有類似歷史的德國等國際模範案例，針對不足之處與韓國等當事國持續對話。

第44次世界遺產委員會預定於16日起以視訊方式進行，預期將在21至23日通過「日本近代產業設施決議案」，對於日本未履行2018年6月決議案內容表達「強烈遺憾」。

日本在2015年成功申請將包括長崎市外海的端島煤礦（軍艦島）在內的「明治日本產業革命遺產」列為世界文化遺產，當時承諾就相關歷史提供完整說明，世界遺產委員會在2018年通過的決議文中，也要求日本履行承諾。