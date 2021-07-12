台北市教育局日前發函某國中要求協助辦理市民接種新冠肺炎疫苗，台北市議員陳怡君接獲學校行政人員陳情指出，教職員自己都還沒打疫苗，卻被臨時要求要上場支援，形同讓自己暴露在風險中，陳怡君批市府做事倉促、毫無章法，對此，台北市副市長蔡炳坤今在防疫記者會上表示，協助同仁可在服務的地方接種。

陳怡君接獲陳請，北市某國中教職員在8日接到通知學校要設接種站，今天開始行政人員要輪流協助施打疫苗作業，原本該校的校長、主任也幫忙爭取讓支援的教職員施打疫苗再上陣，不過，10日卻接獲的消息「工作人員一律12日傍晚到中興院區施打，議員痛批，疫苗打完要兩周才有抗體，且難保施打完疫苗會有副作用，怎麼會讓行政人員倉促上場呢？

蔡炳坤表示，感謝學校參與加入疫苗接種工作，針對協助的同仁也有SOP，讓這些同仁可以在服務的地方直接接種，但希望是接種人潮較少時再來接種，不要跟民眾混在一起，等到下午接種，這樣時間上也比較充裕。