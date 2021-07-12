新北市星孕國際診所被檢舉不當收取「人工生殖手術」自費項目，新北市衛生局調查後，裁處5萬元罰鍰。診所提告抗罰，一審敗訴後，不服再提上訴，但台北高等行政法院認為，部分項目收費確實超過標準，且未經衛生局審議通過，原處分無違誤，判診所敗訴確定。

星孕國際診所2019年間遭民眾檢舉不當收取「人工生殖手術」自費醫療費用，衛生局調查後，發現診所未經核定，擅立項目收取自費「切片費用」1萬8000元、「卵子使用費」5萬1110元，2019年12月26日裁罰5萬元，診所的鍾姓負責醫師不服，循序提行政訴訟。

一審新北地院行政訴訟庭判敗訴，鍾醫師提起上訴，主張國內著名醫院或人工生殖診所，也有「切片費」相關收費標準，只是用詞不完全相同，「卵子使用費」也是人工生殖常見的醫療費用，內容包括掛號費、看診、超音波檢查、護理、藥費、病房費、注射費等11個項目，並非擅立名目。

北高行認為，鍾醫師引用大醫院的收費表，但兩者不屬於同等級醫療機構，適用的收費標準並不同；實則，「切片費」超過同等級診所收費標準，以及「卵子使用費」打包11個項目來收費，都應經過衛生局的醫事審議委員會審酌認定是否合理，因此駁回上訴。