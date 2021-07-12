花蓮縣明後兩天將接種第3批莫德納疫苗，後天還有許多名額未被預約。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣明後兩天將接種第3批莫德納疫苗，後天還有許多名額未被預約。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣明後兩天將接種第3批莫德納疫苗，後天還有許多名額未被預約。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

目前已有不少觀光客陸續前往花蓮，花蓮縣政府呼籲，遊客13日後可至13鄉鎮市衛生所預約快篩。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮65歲以上非原民長者及55歲以上原民長者，明、後2天將接種第3批莫德納疫苗，明天名額已快額滿，不過後天尚有1000多劑名額，縣長徐榛蔚請長者盡快電話或網路預約，並依簡訊通知的時間前往接種站，盼能藉此提升疫苗接種覆蓋率，讓子女中秋佳節放心回到花蓮，士農工商早日恢復生活軌道。

衛生局統計，目前符合接種資格長者有71691人，6月中旬約有5425人接種AZ疫苗、本月初有15136人接種莫德納疫苗，若加上明後2天預約接種人數，估計縣內將會有一半以上的長者接種疫苗，若再加上1到8類，全縣疫苗覆蓋率達16.5％，高於全國13.9％的平均覆蓋率。

衛生局長朱家祥指出，這批莫德納疫苗接種完畢後，將會銜接1922的系統，而目前中央已開放50歲以上及18至64歲重大疾病傷患登記第一輪接種預約，截至今中午，縣內共30943人登記，其中AZ疫苗有679人、莫德納疫苗21920人，2者皆可則有8344人。

朱家祥說，明天中央會以1922簡訊通知意願登記者，轉換成預約登記，屆時再請鄉親勾選就近的接種站，如縣內13鄉鎮市衛生所，10間醫院及32間合約診所等，不過到本月底前，接種前3輪可能都會是AZ疫苗，若登記莫德納者可能需再等等。

全縣959名幼教人員將於17日在北區的吉安國小接種疫苗，由於花蓮地形狹長，若中南區的幼教人員遇有不適副作用，恐須忍受近2小時的車程才能返家休息。對此，朱家祥表示，經溝通後，中區可於鳳榮醫院、南區可於玉榮醫院接種。

此外，暑假來臨，已有不少觀光客陸續前往花蓮，朱家祥呼籲遊客，13日後可至13鄉鎮市衛生所預約快篩，每次320元，花蓮鄉親可憑身分證登載戶籍與居住地在花蓮，或舉證工作及就學在花蓮者，皆可免費快篩。