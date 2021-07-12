迎接13日開始的微解封，鳳凰旅遊集團三大事業體積極備戰，除旗下的健身房實施入場實聯制、全程配戴口罩、保持社交距離、禁止混用個人運動器具、避免肢體碰觸、禁止團體競賽、器材及設備應間隔開放且每次使用後清消、教練每七天須快篩一次等防疫措施，也備妥「六人成行-包車旅遊」行程，搶推到府接送的頂級服務。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，在旅遊本業部分，「鳳凰旅遊」針對暑假期間規劃「花蓮遠雄悅來大飯店-暑假專案」包含火車票、住宿、早餐。另有搭配自選晚餐或海洋公園門票的套裝組合，讓旅遊更有彈性。

轉投資的健身房「Fitnexx菲尼克斯健身空間」，卞傑民透露，自從微解封消息公布後，Fitnexx私人健身中心已陸續接獲不少想上健身房運動的諮詢訂單，其中最多人在意的就是器材是否會共用以及課程中如何保持運動社交距離，而這些在Fitnexx私人健身中心都不是問題！

卞傑民強調，一直以來Fitnexx也堅持課程結束後，工作人員須立即針對使用過的教室空間及器材進行清潔與消毒，同時室內採用四大國際認證標準合格的空氣淨化設備，對0.1µm微粒的濾淨效果達99.97％以上，微解封之後教練也將配合每七天快篩一次，在環境衛生方面相當用心把關。

餐飲方面，鳳凰旅遊集團旗下位於新北市的「日月光好食嗑美食街」，配合政策仍維持外帶模式，以防疫為優先，未來將依據最新政策，滾動式調整。目前櫃上的餐飲業者也推出防疫外帶折扣優惠活動，民眾可以先電話訂餐或利用外送平台。