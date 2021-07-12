台積電(2330)公布，新增3名員工確診COVID-19，已匡列密切接觸者百餘人，進行PCR檢測並居家隔離，同時擴大篩檢確診員工活動空間的其他人員約數百人，初步確定逾200人篩檢為陰性。

台積電表示，針對三名確診同仁，台積公司防疫委員會業已匡列其密切接觸者百餘人進行PCR檢測，並進行居家隔離。此外，台積公司以較政府衛生單位規範嚴格之標準，擴大篩檢非密切接觸者數十人，除已即刻聯繫同仁並關閉工作廠域通行權外，也提供試劑供其進行居家快篩及安排進一步PCR篩檢，目前已知超過兩百位同仁初步篩檢結果皆為陰性，台積公司並將於一週內進行多次快篩檢測，以確保人員健康並視情況提供必要協助。

此外，台積公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，更擴大篩檢確診同仁活動空間之其他人員約數百人，亦已安排進一步PCR篩檢，並將於一週內進行多次快篩檢測，視情況提供必要協助。上述PCR篩檢作業預計將於這兩日內全數完成。

台積公司已針對同仁活動場域加強消毒，此事件不影響公司營運。

台積公司將持續依規劃執行分組分流及居家辦公，除加強防疫措施，亦持續密切關注疫情發展並滾動式更新相關應變措施。