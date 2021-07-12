文曄(3036)今日(7月12日)召開股東常會，通過每股配發現金股利3.2元，今年儘管受到疫情影響，文曄上半年累計合併營收也相較年增達31%。

文曄今股東會中通過的議案包括「公司章程」修正案、發行限制員工權利新股案、辦理國內現金增資發行普通股及/或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案、解除董事競業禁止限制案、「股東會議事規則」修正案及「董事選舉辦法」修正案。

文曄表示，為充實公司中長期營運資金，文曄委由台灣銀行統籌、合作金庫與兆豐銀行共同主辦120億元聯合授信案，6月28日完成聯貸簽約，本案也得到包括土地銀行、第一銀行、新光銀行、元大銀行、菲律賓首都銀行、彰化銀行及上海銀行合計10家金融機構共同參與。

文曄指出，自五月中旬台灣疫情爆發後，公司配合主管機關警戒規定的因應採取員工居家辦公，以維護員工健康管理，並維持公司作業的穩定與績效的推動。文曄今年上半年累計合併營收約1997億元，與去年同期相較年增率約達31%。

另外，文曄今也通過2020年度盈餘分派現金股利，每股配發3.2元，除息交易日為8月2日。