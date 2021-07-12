華爾街財報季於本周開鑼，周一清晨美股期貨表現乏善可陳。

目前道瓊數期貨下跌84點或0.24%，標普500指數期貨跌0.17%，那斯達克100指數期貨微升0.08%。

由金融股，以及與經濟情勢息息相關的周期股帶動，上周五美國三大指數大漲，扭轉了前一日因憂心變種病毒打擊經濟復甦前景的低迷走勢，並同步創下歷史收盤新高。

周五的強勁反彈，使美股三大指數周線收高，道瓊指數上漲0.24%，標普500指數和那斯達克指數周線均上漲約0.4%。

美股本周進入財報發布期，根據Refinitiv數據，標普500指數成份股上季獲利估將較去年同期成長65%，從疫情高峰期反彈。這將是自2009年第四季以來最強勁的獲利增長，當時美股正從金融危機中復甦。

本周由摩根大通、高盛和百事可樂拉開財報季序幕，將於周二盤前公布業績。緊接著美國銀行、花旗、富國銀行、達美航空和貝萊德（BlackRock）於周三公布業績，摩根士丹利、Truist金控和聯合健康保險（UnitedHealth）周四接棒。

本周的重要經濟數據包括周二公布的6月通膨數據、周三發布的6月生產者物價指數（PPI），以及周五的6月零售銷售數據。