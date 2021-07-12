汎德永業(2247)2021年6月合併營收37.8億元，較去年同期成長13.84%；今年第二季合併營收120億元，較去年同期成長17.84%，並刷新單季營收歷史新高表現。今年上半年合併營收223億元，年增率為21.95%。

汎德永業表示，第二季雖受到疫情三級警戒影響，衝擊來客數，但新車到港時程不變，新車大量到港交車，豪華進口車如Porsche(保時捷)車款多屬於先下訂後交車的期貨車，受疫情影響較小，且包括BMW多款熱門休旅車，以及Porsche休旅車Cayenne Coupe等熱門車款保持強勁的銷售力道，此外，Porsche主力電動車款Taycan入門後驅版於6月開始大量交車，為業績表現注入強心針。

汎德永業表示，隨著6月下旬疫情漸趨緩，賞車與購車人潮逐步回溫中，加上全台多座「全功能展示服務中心」發揮效益，帶動上半年維修保養業務亦有雙位數的年增長表現，共同推升第二季營收表現創下歷史新高，較去年同期呈現雙位數成長。

配合防疫需求，汎德永業推出多項安心賞車、安全用車與保養維修服務，除了官網上推出線上賞車活動；對於需要進行保養或是專業維修的車主，提供免費到府取送車等服務。