新冠肺炎確診患者，有時活動與反應都正常，但檢測後發現血氧濃度遠低於正常質，嚴重可能會危及生命；國立中興大學捐贈南投醫院100台血氧機，協助醫護人員即時監測患者血液含氧量。

中興大學校長薛富盛、主祕林金賢、企管系系友會理事長王國雄、校友總會顧問郭旭英及祕書長楊木榮等人，12日下午到衛生福利部南投醫院，捐贈100台血氧機及120瓶熬米粥，一起挺醫護、抗疫情、顧台灣。

中興大學於今年3月，與南投醫院、草屯療養院分別簽署學術交流與技術合作協議，共同朝向多元培育醫學人才，擴展教學研究能量，提升醫療品質。

另外，120瓶熬米粥是由郭旭英捐贈，熬米粥採用產銷履歷稻米及五穀雜糧慢火熬成飲品，防疫期間捐贈不少醫療單位，提供醫護人員工作繁忙時，或防護設備不便穿脫時，可迅速方便補充營養。

南投醫院院長洪弘昌指出，南投醫院是傳染病應變醫院，站在防疫第一線，平時就相當重視院內員工的防疫應變能力，定期辦理相關課程與演練，自疫情發生以來，南投醫院全員投入防疫工作，不遺餘力，不但要穿著隔離衣照顧確診患者，還承接疫苗接種服務，獲得各界肯定。

洪弘昌表示，最近疫情趨於緩和，不過由於疫情瞬息萬變，仍不得輕忽，南投醫院維持醫療運作，並強化防疫量能，守護南投縣民的健康；洪弘昌特別感謝中興大學及興大校友的支持，讓南投醫院得以提供民眾更完善的服務，和大家一同抗疫。