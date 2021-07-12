桃園12日新增1例確診者，是11日公告感染源不明的確診接觸者，市長鄭文燦說，疫情正在收斂但還沒有清零，社區一旦有隱形傳播鏈或無症狀感染者，任何確診個案都有可能形成破口，強調現在還不是9局下半，因為疫苗還沒普及、病毒生存力強且還很會找出路，仍要戒慎恐懼。

桃園11日公布一名感染源不明的男確診者（案15339）住桃園區、在台北工作，因公司要求快篩而確診，市府匡列其親友，其中1名男性友人原匡列自主健康管理，採檢後也於12日確診（案15365），鄭文燦說，桃園已匡列新確診者的親友8人居家隔離，接觸者1人自主健康管理，並持續疫調釐清感染源中。

「任何一個確診個案都有可能形成破口、形成群聚感染！」鄭文燦說，疫情在收斂但還沒有結束，因為疫苗還沒普及、未形成群體免疫力，且病毒非常頑強、會自己尋找出路，因此每一個確診個案都要及時疫調、擴大匡列、多次採檢、落實隔離，寧可多做不要少做、寧可擴大不要縮小，整個社會都該有高風險的預防觀念，戰爭還沒結束，目前還看不到終點，只有真正結束的那個時刻，才是最後的時間。

鄭文燦強調社區要邁向更安全，需要多管齊下，指示衛生局跟各局處通知全市所有的機構跟職場，只要有跨縣市通知確診或疑似確診通報進來，各單位都可透過免費專線是0800-033-355，0800-033-355回報衛生局，各單位也會用電子公文發給桃園所有職場、機構，以利爭取時效，掌握疫情。

「擴大篩檢跟擴大疫調都要同步進行！」鄭文燦也提到，要透過篩檢把潛在隱形傳播者找出來，不論是居家快篩、社區篩檢、企業篩檢，像移工篩檢超過5萬人，就是要找出潛在的、隱形的感染者。擴大疫調則是能匡列都要盡量擴大匡列，即使有時匡列錯了、造成生活不便，也是為了風險管理，匡列都沒確診是大家希望看到的，強調匡列不代表確診，匡列後沒有確診是好事不是壞事，這是疫情邁向收斂階段的必要態度。