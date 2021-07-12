騎機車到捷運站轉乘的民眾要注意了！台中市政府上月公布，台中捷運綠線沿線18處車站周邊的人行空間，將全部納入道路範圍內，並從7月1日開始全面禁止違規停車，中捷公司近日將加強勸導、改善，從8月1日開始，若發現有違規停車情況將立即通報警方取締。

台中捷運公司指出，市府交通局6月10日即公告，中捷綠線沿線共18處車站、其周邊的人行空間是屬於公眾通行區域，因此納入為道路範圍，也就是說，車輛禁止停放在此區域內，配合市府7月1日起將展開勸導，日前已積極在各捷運站周邊的人行空間張貼告示，提醒車輛勿停放。

無奈的是，即便告示已經張貼，中捷公司表示，近日仍有不少機車違規停放在捷運站周邊的人行空間，已經影響民眾通行，為維護行人的安全與權益，已要求各車站站務員加強在區域內巡查，若有發現機車違規停放的情況，將先勸導、要求移至合法區域，8月開始則將主動通報警方、嚴格取締。

中捷公司強調，捷運綠線沿線18處車站，其中有14站附設轉乘機車停車場，總計可提供機車停車格位達1974個，且包括松竹站、九張犁站及九德站北側、烏日站北側的停車場皆不收費，其餘10處停車場以每次20元計費、持悠遊卡轉乘捷運且於出站後1小時內取車還可折抵3元。

中捷公司指出，捷運綠線車站附設的停車場也提供停車月租優惠，呼籲民眾多利用，避免因貪圖方便而遭取締，同時維護車站周邊人行空間的通暢。