民眾防疫意識提高，雲朗觀光集團宣布旗下七館全部「Diversey 泰華施安心盾牌」認證計畫的審核，等待國際總部行政作業流程中，這也是全台首家經國際清潔認證審核完成的飯店集團。因應微解封重新開館，也調整營運流程及強化防疫措施，確保重啟營運後提供旅客安心的住宿與用餐環境。

Diversey 泰華施為國際知名清潔和衛生產品供應商，提供全球各大飯店、醫療院所與機關等清潔服務，Diversey 泰華施安心盾牌認證計畫內容與措施，是根據世界衛生組織 WHO、歐美當地衛生當局（CDC、ECDC）、歐洲飛航安全局 EASA 的建議所制定嚴格的規範。

新冠疫情爆發以後，雲朗觀光集團為了提供賓客最優質安心的住宿體驗，給員工最安全的工作環境，即與 Diversey 泰華施合作，從清潔與消毒的方法、頻率、靜置時間、稀釋比例及高頻接觸點的工作要點，以全新的高規格清潔安全標準和服務規範，強化住客對飯店防疫措施的信心。

雲朗觀光旗下參與 Diversey 泰華施安心盾牌認證計畫的飯店徹底落實清潔、消毒與嚴格的查核程序，飯店房務人員皆佩戴口罩、面罩及手套才進行清掃作業，針對客房、廚房、餐廳、前檯、公共區域、會議室、休閒設施、後場辦公室等區域，以每兩小時或於每次服務後施行深度清潔與消毒，門把、電梯面板和按鈕、接待櫃檯、遙控器、電話等高頻率接觸的表面更增加清潔頻率。

住客退房後，客房將靜置24小時房務人員再入內打掃，客房清潔以五種顏色布巾分別使用專門的消毒液擦拭不同的區域，避免交叉污染，客房完成清潔及消毒，經紫外線燈殺菌後，由查核員做檢測合格就不再進房，並於房門口貼上封條，直到下一位入住的旅客，確保客房是在最安全的狀態下迎接每一位旅客。