台股今（12日）早盤最高來到17947點，一度有望再挑戰萬八大關，不過最終漲幅收斂，終場以17814.33點作收，上漲152.85點。台灣經濟目前仍受新冠疫情威脅，但股市仍相當熱絡，近期頻頻挑戰新高，讓不少投資人好奇台股會漲到哪裡？對此，財訊傳媒董事長謝金河表示，沒有人知道，市場上喊的目標，其實都僅供參考，同時也要關注第二季各大企業的財報表現。

近期台股屢創新高，各方開始預測接下來台股的目標，謝金河將此狀況形容成一場擂台賽，「在熱鬧的場子，大家心裡要有定數。接下來大家一定要看接下來幾個季度盈利，首季有9868億的好成績，第二季多少？」

謝金河補充說道，「第一季15家金控大賺1920.3億元，現在剩下開發金，14家金控賺1325.79億元。再來看台積電，聯發科，聯電法說會的報告，而台塑四寶，中鋼都有好成績，3家貨櫃運輸公司可能加起來會大賺逾千億元。」

謝金河指出，目前市場樂觀派與悲觀派態度兩極，「泰公」劉泰英與國泰投信董事長張錫的看法迥異，「泰公從去年7月台股越過12682之後，就說台股超漲，泡沫化，一定會崩盤！5月他又說不是不報，是時候未到！意思是台股漲多了，一定會崩下來，泰公一年多來，一直不改其志，也很可愛！」

另外，謝金河表示，自己相當佩服張錫的眼光，「去年3月，台股跌到8523的時候，突然看見有一個人論點好像和我很相似，他說「台股會再旺十年」理由是高殖利率及全球低利率。」

謝金河說：「在市場最悲觀的時候，像5月中旬，台灣疫情失控，台股跌至15159，我注意到張錫說台股的甜蜜點到了！不久，我看他喊台股今年上看一萬九千，明年上看2萬，今年上半年國泰金控大賺空前的914.6億元，張錫應居功厥偉。」

此外，謝金河點出，在台灣疫情延燒的時候，外資美林證券看台股會跌至一萬四千點，但高盛集團看台股會漲到一萬九千點，而在本土法人當中，今年宏遠證券看航運股，背後有高手，元大投顧剛剛喊出一個很高的21000，這是當前最高的喊價，富邦投顧喊18600點，這些都是值得關注的焦點。

針對台股未來走勢，謝金河表示，沒有人知道，市場上喊的目標，其實都僅供參考。