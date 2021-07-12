國民黨智庫民調顯示，民進黨支持度滑落至約20％，而國民黨僅18％左右，反倒是民眾黨逼近兩位數值得關注，外界猜測是台北市長、民眾黨主席柯文哲願意踏出同溫層，能夠跟中央對抗，對此，柯文哲回應表示，等疫情過後再來討論，好不容易疫情降到10個以下，但還是要小心。

國民黨智庫民調顯示，民進黨支持度雖下滑，但國民黨民調也沒有上升，反觀柯文哲和媒體人趙少康合體後，民眾黨聲勢拉抬，民調逼近兩位數，柯文哲說，等疫情過後再來討論，現在疫情好不容易降到10個以下，還是要很小心。