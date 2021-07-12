本土疫情趨緩，大家都很關心是否能夠解封，台北市長柯文哲12日表示，現在是用整個市府的力氣去控制疫情，把每天新增確診個案降到10例以下，但他相信只要一放開就馬上會回去，最終還是要用打疫苗的方式解決。

柯文哲今天下午主持防疫記者會，他表示，從一開始2個月前，當時策略很清楚，一旦疫情可以控制到一個程度後，以最低成本維持三級管制效果，撐到疫苗可以普遍施打，現在市府是用很大力氣，幾乎是全部力氣去抓，才可以控制每天確診10例以下，他認為只要一放開就馬上會回去，但不可能整個市府用這麼大力氣控制疫情，最終還是要用打疫苗方式。

他指出，如果大家都打疫苗，市府就不必用這麼大力量，也可控制每天新增感染在10例以下，這就是以色列看到的情形，在疫苗還沒普遍施打前，就要看怎麼用最低成本，維持三級管制效果。

柯文哲說，解封過程當中，群聚吃飯還是擺最後，跟民生、經濟活動有關的會優先開放，但開放過程中有配套措施。