張家瑋、李又汝「台8新女神」變廚神。（民視提供）

張家瑋及李又汝日前上紅毛、吳鈺萱主持的鳳凰直播節目《大手牽小手》，分享拍戲點滴，以及居家防疫新生活。張家瑋在民視八點檔《多情城市》殺青後的這段時間，都待在家煮料理，她羞認以前不可能走進廚房，現在竟然可以做出三菜一湯，連自己都覺得不可思議。李又汝則透露，前一個禮拜都在補眠，每天都睡到下午才起床，然後拿瑜珈墊出來伸展，每天都足不出戶，趁這段時間調理好身體，隨時迎接新工作的挑戰。

李又汝劇中演活反派周曉安，她透露拍攝一度太入戲，常常做夢也夢到在拍戲，無法好好休息，甚至到後期角色可能要入獄，還夢到過世的媽媽到獄中探望她，江俊翰得知忍不住對她大罵「你是演到瘋了嗎」，要她抽離角色好好休息。讓李又汝相當感謝，因為她曾經一度想要放棄周曉安這個反派角色，覺得社會上沒有那麼壞的人，好在江俊翰在一旁引導她怎麼把角色吸收轉換，讓她直誇讚江俊翰不只是她的夢中情人，也是她到現在還相當感謝的演員之一。

張家瑋被問到《多情城市》有沒有印象深刻的事情，她說真的太多，數不完的趣事，但後期觀眾看到馬丁加入飾演跟她相親的對象，其中王中皇跟紅毛也來相親現場搗亂，張家瑋笑說紅毛的台式英文讓現場笑到停機300秒，等大家都先笑完才接著錄影，紅毛也在《大手牽小手》直播神還原演出當時喬段，也讓粉絲觀眾留言賺到了，原來幕後這麼搞笑。

張家瑋透露防疫期間不只是廚藝進步，也把想追的劇看完，此外，她也把拍戲道具跟服裝在直播中二手拍賣給粉絲，她坦言很多朋友看到她直播的商品幾乎全新，卻1折、2折賣，她說這是要回饋支持的粉絲。

兩位「台8新女神」張家瑋跟李又汝在《大手牽小手》中你一言我一語的，讓上線的粉絲直呼聽到這麼多八卦，真的賺到了，還有人敲碗要兩人趕快加入新戲演出，張家瑋跟李又汝不約而同直說一定會做好準備，迎接新的工作挑戰。