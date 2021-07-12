有「香江第一美人」之稱的關之琳，不只是保養有術的美魔女代表，關之琳還被傳投資房地產有術，目前已累積超過20億台幣身家，而關之琳近日則公開自己1.5億港幣（約台幣6億）豪宅，在關之琳抖音的影片中，她則曝光自己的閨房，以及可以遠眺海景氣派客廳。

58歲關之琳不時會拍抖音分享生活，近日她則拍片曝光市值1.5億港幣（約台幣6億）的84坪豪宅，影片中，關之琳半躺在床上，俏皮對著鏡頭比手指愛心，關之琳的臥室布置簡約，床單和被套選擇極簡單的白色，而床的兩側僅有床頭櫃和巨型裝飾，其餘則沒有太多家具和裝飾物，也更加凸顯關之琳閨房的寬敞和氣派裝潢。

關之琳公開閨房。（圖／取材自東網）

場景換到客廳，不只有寬敞活動空間，特別的是，客廳還有一片180度的弧形落地窗，居高臨下還能遠眺維多利亞港美景，讓關之琳能愜意品嘗紅酒、一邊欣賞景色，關之琳豪宅客廳的氣派、奢華程度，不輸大飯店的總統套房。

關之琳的豪宅客廳可以遠眺海景。（圖／取材自東網）

其實關之琳日前就曾在節目上大方公開客廳，風水師還大讚關之琳的豪宅是「旗鼓印箱」的聚寶盆，驚呼能居高臨下望維多利亞港美景是相當罕見，連關之琳也笑說，有種「大地在我腳下」的感覺，而豪宅除了有寬敞客廳、氣派臥室外，還有彷彿精品店的衣帽間，擺放關之琳收藏的上百雙高跟鞋和數百個名牌包，更是令人瞠目結舌。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！