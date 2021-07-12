二極體廠虹揚-KY（6573）公告6月份自結營收為1.85億元，雖較上月小幅減少13.8％，但相較去年同期則成長了34.91%，合計第二季的自結營收衝破6億元大關，達到6.05億元並創下單季新高。

廠虹揚-KY發言人程御峰表示，以二極體產業而言，目前市場客戶端的訂單能量仍舊非常強勁，但受限於前端原物料短缺的因素，導致部份產品的供貨動能受到影響，儘管如此，虹揚-KY還是努力地繳出一張漂亮的成績單，第二季自結營收合計超過6億元大關，也創下至今為止季營收的新高。

針對今年下半年的狀況，程御峰也表示，目前訂單能見度依然很高，處於供不應求的狀況，不過前端原物料缺料的情況也同時存在，甚至形成成本的壓力。

有據於此，虹揚-KY也將持續觀察狀況，不排除在下半年針對特定產品進行價格調整，以維持產品應有利潤；另外，數種產品熱門封裝的產線擴增計畫，預計在第三季可以陸續完成佈建並投產，預期年底前將替公司營收帶來正向的挹注。