美股三大指數上周五（9日）齊創收市新高，加上中國人民銀行9日收盤後意外宣布全面降準，深圳股市大漲。港股9日回升終止八連跌後，12日再升過百點。
香港信報報導，恒指開盤漲328點或1.2％，報27672點，之後曾升396點，報27741點；其後升幅顯著收窄，曾僅升75點，報27420點，早盤收升185點。午後在上午波幅內走，恒指最後收升170點或0.62％，報27515點。
大盤全日成交1546.16億港元。
國企指數一度重上一萬點關，收盤升60點或0.61％，報9945點。科指升84點或1.1％，報7514點。
個股表現方面，騰訊開高走低，收盤跌0.7％，報534.5港元，成交居首達163.29億港元。成交第二大是美團，收升2.1％，報285.2港元。
海底撈升8.8％，為表現最好藍籌。舜宇光學6月手機鏡頭出貨遜預期，收市跌2.3％，為表現最差藍籌。
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