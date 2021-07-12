瓦城泰統集團（2729)6月營收2.2億元、年減43.86%，上半年累計營收21.92億元、年增3.08%。展望後市，瓦城建置全台最大雲端廚房已上線服務，線上自有商城亦將於7月下旬啟動，以不同營運模式開拓商機。

瓦城自去年疫情爆發之初耶即開始發展雲端廚房，本土疫情升溫前即做足了外帶外送的雲端服務新系統，並建置了全台最大的雲端廚房並在5月底全台百家雲端店上線；加上既有實體店提供外帶外送服務，「虛實並進」的結果創造了穩定的營運動能，目前業績持續以每週20%~30%幅度逐步回升。

瓦城除短時間內整合旗下六大人氣品牌，包括「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「大心」、「時時香」以及「YABI KITCHEN」等設立雲端店，展現全國最大外帶外送的雲端競爭力，外帶外送服務亦全面升級，創造了更多延伸服務。「安心餐廳」相關服務機制也根據外帶外送需求再進化，對外設計了全新的取餐流程，並全方位升級環境與現場同仁防疫設備。

由於三級防疫期間外帶外送已成為外食族的主流消費，針對族群瓦城順勢推出了個人餐盒訂閱制，搶攻上班族、單身或小家庭客層，期開創更多餐飲商機；此外，瓦城集團近日更積極針對特定商圈自組品牌外送車隊，從食材、料理到餐點運送，嘗試全方位掌握每一個外送環節，確保餐點的安全美味，在送到消費者手中後能得到確實的回饋。

為強化營運動能，瓦城進一步開拓自有的線上商城，擴展多元的線上商品與服務，整合了集團生鮮物流資源，將於7月下旬在瓦城商城內首推冷凍料理，鎖定小家庭與都會上班族，上線的商品將以瓦城的經典菜色為主。