今年是香奈兒（CHANEL）N°5香水誕生100周年，傳香百年的經典傳奇，透過橫跨時空、亙古永恆的珠寶來詮釋，更有意義。香奈兒在巴黎正式發表N°5系列珠寶，創意工作室總監Patrice Leguereau以N°5香水為靈感創作123件珠寶作品，近日在坎城影展上，瑪莉詠柯蒂亞(Marion Cotillard)、法國女導演瑪蒂迪歐普（Mati Diop）搶先佩戴N°5系列珠寶走紅毯，渾身散發女人香的優雅時尚，更添萬種風情。

女導演瑪蒂迪歐普以評審團成員的身份走坎城紅毯，佩戴香奈兒N°5 Cascade耳環。（CHANEL提供）

從女星升格為製作人的瑪莉詠柯蒂亞，日前出席她製作的新片《Bigger than us》首映會時，佩戴N°5系列Diamond Sillage耳環和戒指，一顆顆鑽石以放射狀排列，詮釋N°5香水香氛四溢，讓人迷醉。才貌兼具的女導演瑪蒂迪歐普則以評審團成員的身份走紅毯，身穿深藍色蕾絲禮服佩戴N°5 Cascade耳環，成串鑽石流蘇呈現N°5香水瓶身，既唯美又奢華。

升格當製作人的瑪莉詠柯蒂亞出席坎城影展時，佩戴香奈兒N°5珠寶系列Diamond Sillage耳環和戒指。（CHANEL提供）

N°5系列珠寶是珠寶史上第一個向香水致敬的頂級珠寶，從N°5香水的瓶身、瓶蓋、幸運數字「5」到四溢飄散的香氛，化身為一件件奢華唯美的珠寶，全系列珠寶總共有五大設計主軸，猶如五個神秘的時尚密碼，分別是瓶蓋（Stopper）、瓶身（Bottle）、數字（Number)、花卉（Flowers）和香氛的軌跡（Sillage），這五大元素構築了昔日的N°5香水，同時也成就了今日崇高不凡的N°5系列珠寶。

Bubbly Stopper耳環，珠珍和鑽石就像一顆顆晶瑩剔透的香水水滴，344萬9000元。（CHANEL提供）

香奈兒N°5 SIGNATURE BOTTLE胸針，完美詮釋香水瓶身之美，231萬元。（CHANEL提供）

有趣的是，1921年香奈兒女士 (Gabrielle Chanel)創造N°5香水時，即是以珠寶為靈感設計瓶身，祖母型切割鑽石的外觀化身為香水瓶身和瓶蓋，奢華破表；百年後的今日，香奈兒倒過來以N°5香水為靈感來創造珠寶，讓珠寶有了文化底蘊與韻味，古今呼應，今昔對比，更添傳奇。

祖母綠切割的瓶蓋為靈感打造的Crystal Stopper可轉換式項鍊，可當頸鍊和Y字鍊配戴，1693萬9000元。（CHANEL提供）

由於N°5香水瓶蓋的外觀就是一顆祖母綠切割的大鑽石，也因此衍生不少令人讚嘆的珠寶作品，如Bubbly Stopper項鍊和耳環，以珍珠與鑽石勾勒八角型瓶蓋的輪廓，珠珍就像一顆顆晶瑩剔透的香水水滴。又如Crystal Stopper項鍊，則是將一顆顆祖母型切割的白水晶排列成串，氣勢不凡，都是代表作品。

N°5 Abstraction項鍊，價格未訂。（CHANEL提供）

N°5瓶身是當代文化圖騰的象徵，Signature Bottle珠寶作品以白鑽勾勒瓶蓋與瓶身線條輪廓，並以一顆顆大小不一的黃色藍寶石詮釋香水，鮮活如實演繹N°5香水之美。

以幸運數字「5」為靈感打造的Knotted N°5 胸針，215萬6000元。（CHANEL提供）

幸運數字「5」不僅帶給香奈兒女士終身無虞的財富，且讓她擁有經濟、愛情和精神的自由，如今數字「5」也成為N°5珠寶的主題，珠寶有了幸運數字加持，猶如女人的護身符。

以香水花材為靈感打造的YLANG YLANG花朵戒指， 375萬7000元。（CHANEL提供）

以瓶身和花朵精油為靈感的Grass Jasmine可轉換式珠寶表，可當項鍊與手鍊佩戴，631萬4000元。（CHANEL提供）

以製作香水的花材為靈感打造的Grass Jasmine手鍊，785萬3000元。（CHANEL提供）

N°5是花香調的香水，是以格拉斯茉莉Grasse Jasmine、五月玫瑰May Rose和伊蘭伊蘭Ylang Ylang三種花朵的香精組成，同樣也成為N°5珠寶的元素。無形的香氛雖是抽象的概念，但香奈兒以放射形線條、光影的視覺效果，讓無形的香氛更加具象，如Blushing Sillage彩寶項鍊，勾勒香水灑落的美麗瞬間，十分浪漫。