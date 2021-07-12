國內兩大科技龍頭台積電、鴻海與上海復星製藥集團完成多方合約，12日正式宣布分別購買500萬劑德國製BNT疫苗，將引進台灣捐贈予政府，作為新型冠狀病毒肺炎防疫使用。

台積電與鴻海，聯手購買1000萬劑BNT疫苗給衛福部疾管署，成為台灣最重要頭條，暫時解決目前疫苗荒。台積電也於重大訊息中公布相關訊息，據了解捐贈金額，包含了疫苗採購、冷鏈物流及處理服務、與保險等費用，不超過約美金1億750萬元。以匯率28元換算，約為新台幣49億元。計算後每劑約980元大約為美金35元。

兩大科技龍頭發布共同新聞稿公告好消息，其中，台積電提到，台積公司董事長劉德音博士表示：「因應 COVID-19 疫情對世界各地帶來的威脅與挑戰，台積公司運用自身專業知識與資源，協同台積電慈善基金會、台積電文教基金會以及公司海外據點自2019年起致力於支援全球防疫工作，提供全球防疫所需資源與協助。此次在台灣疫情嚴峻的時刻，能藉由捐贈疫苗協助抗疫是台積公司實踐企業公民角色的具體實現。相信當克服疫情帶來的挑戰之時，我們也會蛻變得更為強韌。」

這次BNT疫苗採購一案，過程秉持著原廠製造、原廠標籤、直送台灣之3大原則處理，因此德國原廠送達台灣BNT疫苗的全新費用，製標籤所需費用已納入採購總額。另外，上海復星製藥集團的「復必泰」標籤，將不會印於疫苗瓶上。

至於大家最關心的疫苗抵台時間，由於此次採購案涉及多方簽署合約，雖與代理商上海復星製藥集團簽約完成，但仍須將合約送回BNT德國總公司與台灣政府做最後確認。再加上合約強調要德國原廠直送疫苗，因此需要逐批生產，過程還需6到8周的靜置與抽樣，估計最快9月送抵台灣。

台積電公司策略核心「成為大家的代工廠」(Be Everyone's Foundry)，目前台積電客戶遍布全球，需要更多人才加入台積電，有興趣加入台灣之光的求職者，歡迎上1111人力銀行投遞履歷。另配合WFH推出了在家工作專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，在家就能辦公，較不易受後續疫情走勢影響，先求有再求好，為自己留下東山再起的資本。