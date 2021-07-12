疫情衝擊勞動市場，5月不僅受僱員工人數減少，現在連月薪都變少了；主計總處今公布5月工業及服務業全體受僱員工人數811.9萬人，較4月減少5.2萬人或0.64％，經常性薪資平均為4萬2863 元，月減0.75％，月薪相當於少了325元。

主計總處官員表示，以往5月勞動市場相對穩定，但今年卻受疫情影響，全體受僱員工人數較上月減少5.2萬人，是歷年來最大減幅，5月全體受僱員工的經常性薪資月減0.75％，亦同步創下歷年同期最大減幅。

官員分析，主要是受疫情警戒升級影響，內需服務業衝擊最大；至於疫情對6月就業市場的影響，官員認為，雖然有產業受創，但也有部分產業如資訊服務業等，受惠於宅經濟、遠距商機，加上政府紓困方案上路、社會新鮮人求職等季節性因素變化，仍要待6月相關統計出爐才能斷定，將密切留意後續變化。

主計總處統計顯示，5 月全體受僱員工人數為811萬9千人，較上月減少5.2萬人，其中，住宿及餐飲業減少1.8萬人，批發及零售業減少1.3萬人，藝術、娛樂及休閒服務業減少7000人，是變化較顯著的行業別。

部分工時員工因工時較短，5月經常性薪資平均為1萬8657 元，加計獎金及加班費後，總薪資平均為1萬9317 元，較上月減少8.04％，較上年同月亦減0.69％，主要受疫情影響，工作時數減少所致。