東京奧運開幕倒數11天，今天在國訓中心由總統蔡英文親自授旗，選手們將努力為國爭取佳績，第三度挑戰奧運的戴資穎，要先在小組賽拚晉級，她會小心面對所有對手。
東京奧運因為新冠肺炎疫情延後一年，戴資穎表示這次延後一年，有更多時間準備，希望自己能調整到最佳準備狀態上場，勁量保持身體健康，她也會多準備防疫用品，對於分組抽籤出爐，只要拿下分組第一就能晉級8強，不過有可能要提前碰到宿敵、泰國好手伊瑟儂（Ratchanok Intanon），小戴認為先以小組賽優先，屆時若真的碰到伊瑟儂的話會更加小心。
為了戴資穎東京奧運打得漂亮也有好成績，運動品牌VICTOR勝利體育推出 CROWN COLLECTION 2021系列商品，邀請戴資穎和「羽球王子」王子維一同拍攝商品形象照，在設計師巧手下以浪漫微捲中長髮造型亮相，增添幾分甜美時尚的氣質，她也很開心穿上增加更多元素的服飾，讓她展現多樣風格。
對於這次合作拍攝，王子維表示，過往拍攝形象照較為嚴肅，此次與球后合體多了一些有趣互動，是個相當特別的拍攝經驗。
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