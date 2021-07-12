香港天王郭富城和小22歲嫩妻方媛結婚4年，婚後育有2女，夫妻兩時不時都會曬照放閃，給人恩愛甜蜜的印象，然而日前方媛卻被目擊獨自帶著2個寶貝女兒回到上海娘家，身為天王嫂坐的還是經濟艙，反常的行徑立刻在網路上掀起熱議，不少網友都瘋猜他們有可能離婚了。

方媛日前在微博上傳Vlog，和網友分享近況，日前她帶著2個女兒搭飛機，「記錄兩個寶寶的第一次飛機之旅，到上海以後就開始隔離了，之後給大家分享打打鬧鬧、辛苦又幸福的隔離日常。」然而時常放閃的她卻一反常態，隻字未提老公郭富城，讓網友懷疑事情不單純。

影片中能看到，方媛戴著細框眼鏡和粉色漁夫帽，一點都不像是兩個孩子的媽，儘管女兒們精力滿滿，方媛仍很好的控制住孩子們，還在候機室為孩子們解釋飛機和巴士，有眼尖網友發現天王嫂坐的是經濟艙，讚賞她樸實的生活態度，卻也有酸民嗆：「郭富城這麼摳啊」。

方媛獨自帶2個孩子回娘家。（圖/翻攝自方媛微博）

由於難得獨自行動，又是回娘家，也引發網友瘋猜夫妻倆是否感情觸礁，「要離婚了？」但始終沒有獲得證實，事實上，郭富城和方媛結婚後一直不被看好，還數度傳出婚變，2人總是用行動打破謠言，沒想到如今又因為方媛獨自回娘家，讓婚變傳聞再度滿天飛。