百斤男翻臉洗劫按摩女，大約1小時多就遭警方逮捕（三重警方提供／戴上容新北傳真）

百斤男翻臉洗劫按摩女，大約1小時多就遭警方逮捕（三重警方提供／戴上容新北傳真）

外型肥胖、體重破百的40歲魏姓男子，12日凌晨在三重與按摩女到旅館交易，魏男冒充便衣刑警勒索按摩女交出現金，按摩女當場羞辱魏男「騙人！警察哪會這麼胖？」魏男惱羞成怒，直接搶走按摩女1.1萬現金，按摩女郎馬上報案，三重警察只花1個小時就逮到這名肥歹徒，訊後依強盜、僭行公務員職權罪嫌移送法辦。

據悉，雙方利用通訊軟體聯繫，相約12日凌晨1時許，到三重區正義南路的商務旅館交易，28歲陳姓按摩女進到房間不久，還未提供服務，魏男馬上表示，他是名便衣刑警，正在辦案，除非交出錢財，不然他就要依法究辦按摩女是非法按摩。

「警察哪會這麼肥胖？！」陳女不是第一天出社會，壓根不相信魏男說詞，未經思索恥笑魏男肥胖的身材；這句話實在太羞辱人，當場惹惱魏男，魏男火冒三丈動手以暴力方式搶奪陳女的手機和包包，雙方激烈拉扯下，陳女抵不過魏男肥胖的身材，被搶走現金1萬1千元，魏男得手後迅速逃離旅館。

陳女馬上撥打110報案，三重警方立刻調閱周遭監視器，立刻查出這名肥胖的魏男是騎乘機車，逃往三重區疏洪東路一帶，警方擴大搜索，大約一個小時多於凌晨2時20分，便在三重成功路某旅館前找到嫌犯機車。

警方在魏男附近埋伏片刻後，當魏嫌正準備進入旅館時，8名員警上前將這名肥胖魏男壓制在地，三重警方表示，偵詢後依強盜、僭行公務員職權罪嫌移送法辦，並向新北地檢署建請羈押，另按摩女郎是否違反防疫規定，警方表示，將函請衛生局認定裁處。