嘉玲又回來了！彰化縣12日零確診，不過11日公布的25歲確診男性傳播鏈社交足跡廣泛，經疫調發現，男子是被同社交圈的友人傳染，8日就有症狀發病，得知友人確診後，主動就醫於10日採檢陽性確診。
根據了解，25歲確診男子家族從事海鮮批發販售，他擔任內勤辦公室的上班族，平日閒暇時社交活動十分活躍，友人約10人時常相聚、生活無虞，活動範圍橫跨中彰投等區域。該社交圈中1名外縣市男子在本月5日確診、Ct值29.1，接著又因接觸而傳播給彰化25歲男子，Ct值14。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這個中部跨縣市的社交圈，活動參與者約10人，僅3人設籍本縣，其他皆為中部外縣市人口，年紀皆約在30歲左右。正在進行疫調釐清感染源，必要時不排除抽血清抗體比對感染順序。由於彰化確診者平日獨自租屋居住，其家人、職場接觸者共匡列20多人居家隔離，初採皆為陰性。
彰化縣長王惠美表示，今年彰化縣累計確診維持266例，針對13日起中央宣布微解封，彰化縣仍要求餐飲一律外帶不得內用，禁止宗教活動，步道、公園皆開放，但室內運動場館、涼亭、遊具，與籃球場等設施，易造成人與人近距離群聚則不開放，網球場因距離拉長，較無群聚疑慮，因此可以開放。
王惠美說，至於校園操場是否開放？她強調授權各校自主，若學校家長會與教師會開會討論通過後，決議可以開放、就能開放。
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