桃園市宗教團體文化聯合會理事長、五福宮主委陳宗賢開嗆，要政府「不要違背民俗」，宣布中元活動如期舉行，桃園市長鄭文燦對此未正面回應，僅說宗教微解封要提出防疫計畫書、室內要99人以下，強調內政部跟中央流行疫情指揮中心意見一致，市府會按照中央規定來執行各項宗教活動的管制計畫。

陳宗賢今向主管宗教事務的內政部長徐國勇喊話，認為民俗不能隨便偏廢、中元節不能不辦，嗆聲說「不要選舉的時候才來找宮廟做樁腳」，認為宗教事務應由內政部主導，而非讓衛福部主管。

鄭文燦對此表示，中央流行疫情指揮中心針對宗教微解封，要求提出防疫計畫書，室內需要在99人以下，同時對容留的人數有基本的空間限制，要計算室內可以容留多少人後核定，至於戶外的群聚如繞境等仍禁止，目前並沒有開放。

鄭文燦說，他知道有宗教團體向部長徐國勇喊話，但他強調，內政部有參加中央流行疫情指揮中心的會議，也有次長陳宗彥擔任副指揮官，所以內政部跟中央流行疫情指揮中心的意見是一致的，聯繫並沒有問題，市府也都會按照中央規定，來執行各項宗教活動的管制計畫。