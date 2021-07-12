在疫情催化電子書市場，加上新產品出貨貢獻下，振曜(6143)上半年合併營收年成長1成，展望下半年，進入旺季，加上電子物流箱標籤開始穩定出貨，振曜對於今年營收獲利情況相當樂觀。

振曜上半年合併營收達26.61億元，較去年同期24.17億元，成長10%，振曜表示，上半年營收較去年成長，主要受惠於客戶產品需求穩定增加，另外，新產品如物流箱標籤及彩色電子書閱讀器也開始出貨。

有鑑於新冠肺炎疫情影響改變生活型態及日常的購書和閱讀習慣，根據資誠聯合會計事務發佈的「2020-2024台灣娛樂暨媒體業展望」報告中提及，未來5年內台灣的電子書將以11.5%的年複合率成長，到2024年電子書占整體台灣消費性圖書的銷售額也將從15.7% 提高到30%；另市場調查研究機構評估報告預期，到2026年電子書全球市場規模將是現在的2.4倍，可達1.08兆元，電子書市場後市可期。

振曜指出，電子書需求的成長及名人的推薦都同時推升電子閱讀器的購買需求，2021年彩色螢幕的電子書閱讀器已開始量產出貨，隨著技術發展已屆成熟，再整合連網、手寫及防水等功能，已可全然取代行動3C裝置流暢地閱覽彩色書籍內容，再輔以電子書閱讀器外出便攜性及長時間手持的舒適度觀點來看，預期彩色電子書閱讀器將帶來持續性的需求成長。

振曜看好，下半年進入現有產品出貨旺季，現有產品需求持續成長，及電子物流箱標籤開始穩定出貨，彩色電子閱讀器帶動的換機潮，對於今年營收獲利情況相當樂觀。