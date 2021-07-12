上周五人行宣布調降金融機構存款準備率，約可釋放1兆人民幣的長期資金；另美股上周五造好。恆指周一應聲彈高，午後升幅收窄。

周一香港恆生指數收漲170.70點或0.62%，為27515.24點。國企股(H股)漲60.31點或0.61%，為9945.73點。半導體股漲4.6%；汽車股漲2.8%。

科技指數走勢反覆，收漲1.1%。美團、阿里上漲。華虹半導體大漲6.5%。

比亞迪漲7.7%；吉利汽車漲2.1%；北京汽車漲2.6%。工信部表態，支持能源和電子產業等發展，推升了鋰礦業和電動車等相關公司上升。

騰訊跌0.74%，報534.5港元；騰訊一度跌2%。據路透報導，騰訊在2016年收購酷狗和酷我，未進行反壟斷審查，處以罰款；中國當局目前則要求騰訊音樂放棄獨家版權，否則將面臨收購相關的巨額罰款。另外，由騰訊主導的虎牙和鬥魚的合併案也遭到禁止。

舜宇光學跌2.3%，報224.8港元。大摩認為舜宇六月手機鏡頭出貨月減14%，年減27%，表現劣於預期，但仍維持增持評級，目標價為208港元。

中興通訊大漲13.4%。該公司上周五晚間公布業績報告，預計今年上半歸屬股東淨利為人民幣38.0億至43.0億元，年增104.6%至131.5%。