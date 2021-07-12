歐美陸續解封，為安控廠奇偶(3356)下半年營運注入暖流，奇偶科技總經理王有傳表示，歷經這兩年調整，公司無論是產品面或人力部分都做了很大的改變，透過降低成本以及推出更多樣化的產品組合，轉型已經讓本業逐步轉正，加上歐美各國施打疫苗後陸續解封，預期將會帶動安控產品安裝的需求。

奇偶科技今天舉行股東會，承認109年度財報，奇偶科技109年合併營業收入11.6億元，營業毛利5.3億元，合併毛利率45.96%，年增6.21個百分點，稅後盈餘為1.6億元，年增6.9倍，每股盈餘1.78元。

王有傳在股東會中表示，109年營收較108年減少，主要是因全球新冠肺炎疫情造成安裝需求明顯減少；雖然去年整體營收不如預期，但是歷經這兩年的調整，無論是產品面或人力部分公司都做了很大的改變，透過降低成本以及推出更多樣化的產品組合，轉型已經讓本業逐步轉正。

在產品研發方面，王有傳表示，奇偶科技產品研發有三個重點方向，第一，對於市場所需求的產品會採用多方引進的方式，不侷限於自製，而是透過軟韌體的整合讓應用的領域更廣更深；第二，AI人工智能的人、車、臉辨識技術在過去這一年已經成功運用在許多不同的案場上，包括保全、零售、門禁、工廠、交通等等的領域，經過客戶端的調整，標準化的AI產品已經陸續推出中，智慧醫療也會是公司下一步的重點開發項目；第三，擴大奇偶科技既有產品的雲端服務，讓客戶可以隨時隨地使用無限的頻寬與儲存空間，按實際使用計費，不需要前期昂貴的建置成本或常態性的系統維護人力，以持續開發出使用雲端服務的客群。

隨著歐美各國施打疫苗後陸續解封，王有傳表示，預期不用太久的時間就會帶動安控產品安裝的需求。

今天股東會通過每股配發現金股息1元，股東會後於董事會中訂定8月2日為除息基準日。