中鋼(2002)6月整體出貨略下滑，6月營收388.23億元，較5月新高減少2.25%，仍是第二高紀錄。第二季營收達1154.48億元新高，比第一季的978.21億元增長18.01%；上半年營收也攀高至2132.69億元，年增41.68%。

受到雨季與船期影響，中鋼6月出貨108萬噸，比4月117萬噸以及5月的115萬噸衰退，但因單月內銷盤價大漲8%，營收仍在高檔，6月營收388.23億元，只較5月減少2.25%，仍是史上次高表現，單月營收年增率達62.32%。隨著價格續漲，法人估6月獲利持續在高檔，仍有機會再挑單月獲利新高。

中鋼第二季單月盤價逐月上漲且季盤續漲，加上全產能生產並銷售暢旺，季度營收創新高，獲利亦可望挑戰新高。

中鋼預計本周將開出8月單月內銷盤價，由於中鋼售價與國際行情仍有一段距離，尚有調漲空間，業界目前預計盤價將呈「穩中透堅」，熱軋單月盤有機會小漲每噸500元以上。

展望下半年，隨著中國政府嚴格控制粗鋼產量，且下半年不少中國國營鋼廠將陸續減產或歲修，美國、日、韓等地鋼廠也都有定期設備維修計畫；加上中國、俄羅斯等重要鋼鐵出口國，均宣布以出口加稅方式，將鋼材留在自己國內，使得全球鋼材供給預期將更加吃緊。整體第三季鋼價看穩中趨強，第四季迎接傳統旺季，需求增溫可望帶動鋼價啟動另一波漲勢。