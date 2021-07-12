美國國務卿布林肯就「南海仲裁案」裁決公布5週年發表聲明，稱基於規則的海洋秩序在南海受到嚴重威脅，中國持續脅迫、恐嚇東南亞沿岸國家，威脅南海航行自由，呼籲中國遵守國際法，停止挑釁行為。中國外交部發言人趙立堅今天（12日）在例行記者會中回應，美國應停止濫用國際法，不要蓄意挑動南海領土主權和海洋權益爭端。

布林肯表示，南海仲裁案仲裁庭5年前堅決駁回了中國在南海過度的海洋主張，認為其缺乏國際法基礎，中國和菲律賓受該仲裁裁決約束，應予遵守，任何在南海針對非武裝部隊公務船舶以及飛行器的攻擊，都將觸發《美菲共同防禦條約》，呼籲中國遵守國際法，停止挑釁行為，採取措施向國際社會保證中國致力於遵守基於規則的海洋秩序。

趙立堅駁斥，美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反和歪曲國際法，違背美國政府長期以來在南海主權問題上不持立場的公開承諾，蓄意挑動南海領土主權和海洋權益爭端，挑撥地區國家間關係，破壞地區和平穩定，是極不負責任的。中方對美方錯誤行徑表示強烈不滿和堅決反對。

趙立堅強調：第一，中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的，有著充分的歷史和法理依據，並為中國歷代政府所堅持。直到上世紀70年代初，沒有任何國家對中方的上述立場提出異議。美方所謂中國在南海海洋權益缺乏國際法基礎的說法，完全不符合事實。

第二，南海仲裁案違背國家同意原則，仲裁庭越權審理，枉法裁判，在事實認定和法律適用上存在嚴重謬誤，違反聯合國海洋法公約和國際法所作裁決，是非法的，無效的，是廢紙一張。中國不接受不參與仲裁案，不接受不承認該裁決。中國在南海的主權和權益絲毫不受該裁決影響，中國也不接受任何基於該裁決的主張或行動。

趙立堅說，明眼人看得非常清楚，南海仲裁案就是一場政治鬧劇，美方作為鬧劇的始作俑者和幕後操手，企圖以此抹黑打壓中國。此次美方借非法裁決公布5週年，再次炒作南海問題，其政治圖謀昭然若揭。

第三，中方一貫堅持通過友好談判協商解決處理南海問題，始終平等對待南海周邊國家，在維護南海主權和權益方面保持著最大克制。與此相反，美國動輒派大規模先進艦機到南海搞軍事偵察演習，非法闖入中國領海、領空及島礁鄰近海空域。

趙立堅指出，今年以來，美方對華海空抵近偵察近2000次，針對中國的大規模海上軍演超過20次，美方還濫用帶有冷戰色彩的雙邊軍事協議，對中方威脅使用武力暴露出赤裸裸的強權邏輯和霸權行徑。究竟是誰在南海搞脅迫和恐嚇，又是誰在威脅航行自由與安全？真相不言自明。

第四，中方是國際法治的堅定維護者和踐行者。作為聯合國海洋法公約創始締約國，始終堅持正確理解，認真執行公約，以實際行動捍衛公約的權威性和完整性。美方動輒以「國際法衛道士」自居，言必稱聯合國海洋法公約，頻頻拿公約說事，請美國先加入公約再說，美方口口聲聲堅持基於規則的秩序，卻拒不執行國際法院的裁決咨詢意見以及聯合國大會決議，對國際法和國際規則合則用，不合則棄，這種實用主義、利己主義和雙重標準的做派在世人面前早已暴露無遺。

第五，南海是世界上最繁忙的海上通道之一，也是中國海上貿易的生命線。全球約30％的貨物貿易經過南海，每年約有10萬艘商船航經南海，在包括中國在內的地區國家共同努力下，一段時間以來，南海一直保持著暢通安全，沒有聽說有任何船隻在南海航行受阻，安全受到威脅，美方所謂「南海航行自由受到威脅」的說法，根本站不住腳。

第六，南海是地區國家共同的家園，不應成為美國謀求地緣政治私利的狩獵場。中國與南海當事國通過對話磋商、有效管控矛盾分歧，不斷推進務實合作，中國與東盟國家全面有效落實南海各方行為宣言，積極推進南海行為準則磋商取得了重要進展。美國等域外國家應尊重地區國家維護南海和平穩定的努力。

趙立堅最後表示，中方敦促美國停止濫用國際法，停止使用武力或以武力相威脅，停止在南海挑釁之事，遵守以聯合國憲章為核心的國際法，尊重中方在南海的主權權益，不要在錯誤的道路上越走越遠。中方將繼續堅定依法維護自己的主權和安全，堅定維護與地區國家的友好合作關係，堅定維護南海的和平穩定。