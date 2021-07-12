拉丁動感天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)，2019年被前職棒名將A-Rod套牢，不料今年4月突然宣布分手，不過半個月，就被拍到跟同樣情傷的舊愛「小班」班艾佛列克(Ben Affleck)搭上線，據外媒報導，舊情復燃的兩人感情進度飛快，可能年底就會結婚，重拾當年相守一生的約定。

翹臀珍與小班當年熱戀的消息，轟動全球，兩人公開交往，從不吝於曬恩愛，感情好到有個專屬封號「班尼佛(Bennifer)」，2002年，小班與翹臀珍歡喜訂婚，但隔年卻推遲了婚禮，2004年1月宣告分手，同年翹臀珍嫁給了歌手馬克安東尼，生下一對龍鳳胎，而小班則在隔年迎娶珍妮佛嘉納，生下3個孩子，無奈兩人各自嫁娶，但婚姻卻也沒能走到最後，又恢復單身。

小班與翹臀珍雙雙恢復單身後，被拍到在街頭摟腰搭肩，確定世紀復合。(圖／達志提供)

來到現在，原本將再走入婚姻的翹臀珍宣告婚約破局，而與小16歲龐德女郎交往的小班，也剛好分手恢復單身，不久前，媒體拍到這對舊愛又湊在一起，一起到加拿大、邁阿密、洛杉磯、漢普頓等地密遊，上週五還直擊翹臀珍帶著13歲愛女Emma現身加州布蘭特伍德市，與小班父子相見歡，兩人整路搭肩摟腰，互動非常甜蜜，確定了這段情「世紀復合」。

有消息人士指出，小班與翹臀珍破鏡重圓，畢竟是最熟悉的陌生人，再度交往進度飛快，兩人沒工作時就膩在一起，已經在計畫同居，都很希望參與彼此孩子的生活，有英國媒體爆料，小班與翹臀珍如今的感情更勝以往，很可能年底會結婚，美國媒體也認為小班雖然還沒求婚，不過一但他開口，珍妮佛羅培茲一定會答應。