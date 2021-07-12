林姓工程師趁著公司辦路跑活動、夜宿屏東民宿時，性侵同寢鄭姓女友兩名喝醉的閨蜜。一二審均依妨害性自主罪判林男8年。其一受害女子不甘受辱提告求償，高雄高分院認定林男嚴重戕害女子身心卻不斷狡辯，判賠80萬元定讞。

判決指出，2018年12月底，林男的公司在屏東縣舉辦馬拉松路跑活動，鄭女邀請兩名閨蜜前來擔任工作人員，講好男女分樓層睡，活動前一天3人一起入住屏東一家民宿3樓的女員工客房。

活動結束當天深夜，公司男女同仁聚集在民宿3樓房間內喝酒聊天看電視，酒過三巡後房間分配全都打亂，最後變成林男、鄭女與2名閨蜜同處一室。

眼見3名女子醉倒床上，林男竟對鄭女2閨蜜下手，其中一名閨蜜A女害怕佯裝口渴，還被林男竟坐到大腿上，用嘴餵她喝水，甚至藉機撫摸胸部。鄭女一度目睹閨蜜輪流遭男友性侵，制止無效還氣到跑出房間，對追出來的林男說「你剛剛做甚麼我都有看到」，但林男卻回「不關妳的事」。回房後，林男繼續性侵A女得逞。

A女返家後情緒崩潰，蹲在餐桌下吃飯，精神恍惚甚至哭到崩潰，透過姐姐舉發林男惡行。林男辯稱當晚2女並未求救，活動當天大合照時A女還神色自若，不可能性侵她們。

一二審法官認為2女在被侵犯當下為求生存才沒有張揚，採信2女證詞判林男8年。A女事後被診斷出有急性壓力反應、焦慮適應障礙症，不甘受辱要求100萬元精神賠償。高雄高分院認為，A女曾有反擊襲胸而遭痛打的經驗才不敢對抗犯行。林男曲解該意、漠視女性「性自主決定權」還不斷狡辯，判賠80萬元確定。

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