新冠肺炎疫情逐步趨緩，中央疫情指揮中心祭出微解封政策，在確保防疫前提下，鬆綁各行各業壓力，根據1111人力銀行調查發現，有7成上班族的常態性薪資收入因疫情縮水，影響所及38.4%的受訪者本身雖然有正職，但仍然積極想找兼職，隨著縣市政府因應方案出爐，上班族透過兼職來增加收入的機會也更多。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情讓上班族收入變少，想要維持原本的生活品質，希望透過兼職來增加收入無可厚非，但也提醒上班族，部分企業有競業條款的規定，建議上班族在尋找兼職工作時，可以從興趣出發，比方說平常對於咖啡很有研究，就可以選擇到咖啡館兼差，擅長料理也可以鎖定餐廳內場的兼職工作。

觀察1111兼差打工網就有許多咖啡店正在尋求兼職人員，也有餐飲業在尋求兼職夥伴，有意透過兼職增加收入的上班族，可以盤點一下平時較擅長或是有熱忱的工作來投遞履歷，從兼職開始在疫情期間度小月，或許還能培養出新的一技之長，為日後的斜槓之路打下基礎。