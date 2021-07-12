金門推動入住旅宿實聯制 稽查8家業者均有照辦 17:192021/07/12 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣府嚴防出現防疫破口，持續強化入住旅宿實聯制，稽查結果確認業者都有配合。（金門縣府觀光處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣府嚴防出現防疫破口，持續強化入住旅宿實聯制，稽查結果確認業者都有配合。（金門縣府觀光處提供） 中央流行疫情指揮中心7／13起有條件微解封，包括開放國內9人以下小型旅行團、劇組拍攝活動在內。金門縣府嚴防出現防疫破口，持續強化入住旅宿實聯制，稽查結果確認業者都有配合。 縣府觀光處說明，這項防疫強化的重點是針對旅館、民宿宣導入住旅客做到實聯制：凡屬自由行、公務型的旅客，入住旅宿應依規定掃描QR code填寫「金門縣政府旅宿防疫實聯制登記表」；團客部分則由旅行社統一填報，以利未來追蹤疫情。日前稽查1間旅館、7間民宿，實施成效良好。 證監會頒新規 整頓投行業務 打造數位新金融 國泰世華奪六項大獎 #入住旅宿 #實聯制 #稽查 #業者 #強化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫國中有國 地方拒接甩鍋 04:102021/07/12 時論廣場 台商投資海南自貿港 會計師提醒4面向考慮稅務影響 10:422021/07/12 兩岸 台中中山附醫排班計程車司機確診 有症狀拖27天才就醫 15:082021/07/12 生活 武嶺湧現人潮 清境農場明開園 04:102021/07/12 地方新聞 因應微解封車流暴增 合歡山假日將調節放行 13:032021/07/12 生活 微解封臺南新措施 虎頭埤風景區歡喜再迎賓 16:222021/07/12 生活 國戰會論壇》攻台之後… 國軍戰力防護與反擊（譚傳毅） 09:002021/07/12 海納百川 海南自貿港租稅優惠 磁吸467家港澳台企業 14:102021/07/12 財經 大型遊樂園微解封 小人國喊停 04:102021/07/12 焦點要聞 全時勞工1萬元補貼10點開放申領 領取方式、資格看這裡 08:022021/07/12 生活 在家打麻將、同志團體和合住公寓 柯P最頭痛的家戶感染問題 16:422021/07/12 生活 寶島熱門新聞 金門推動入住旅宿實聯制 稽查8家業者均有照辦 - 寶島 餐廳不能內用 外帶在哪吃 遊樂區無所適從 - 寶島 最美地標「嘉義市立美術館」13日起開放預約觀展 - 寶島 嘉義市外師自編11套課程 地方台輪播讓孩子輕鬆學英語 - 寶島 疫情下的暑假 八里療養院醫師教你與孩子建構防疫新生活 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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