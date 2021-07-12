金門縣府嚴防出現防疫破口，持續強化入住旅宿實聯制，稽查結果確認業者都有配合。（金門縣府觀光處提供）

中央流行疫情指揮中心7／13起有條件微解封，包括開放國內9人以下小型旅行團、劇組拍攝活動在內。金門縣府嚴防出現防疫破口，持續強化入住旅宿實聯制，稽查結果確認業者都有配合。

縣府觀光處說明，這項防疫強化的重點是針對旅館、民宿宣導入住旅客做到實聯制：凡屬自由行、公務型的旅客，入住旅宿應依規定掃描QR code填寫「金門縣政府旅宿防疫實聯制登記表」；團客部分則由旅行社統一填報，以利未來追蹤疫情。日前稽查1間旅館、7間民宿，實施成效良好。