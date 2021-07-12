中央疫情指揮中心宣布三級警戒延長，戶外風景區則有條件鬆綁，東管處所轄三仙台、加路蘭均配合有條件解封，但是伯朗大道、多良車站知名景點仍持續封閉到26日，針對各景開放程度不同，縣府交通及觀光發展處長余明勳建議中央訂定「疫苗護照」，讓各地管制有一致性。

雖然中央宣布有條件開放戶外風景區，但是台東多處熱門景點決定「逆時中」，池上鄉公所表示，疫情仍充滿不確定性，且適逢農忙期，大坡池、伯朗大道及天堂路等景點仍持續封閉；另外，多良火車站、富山護漁區等也都暫不解封。而綠島和蘭嶼兩個熱門觀光離島，客輪也維持停航到26日。

不過，東海岸國家風景區管理處所轄三仙台、加路蘭、小野柳、八仙洞等遊憩區，及關山鎮的親水公園、鹿野高台滑草場、知本森林遊樂區戶疋場域等都從13日起微解封，相關單位已在各景點廁所大清消，景點出入口也搭起簡易管制站。

對於同一個地區，有的戶外空間開放，有的卻不開放，讓不少民眾「霧煞煞」。台東縣交通及觀光處長余明勳表示，7月26日如果防疫警戒降為二級，地方有許多景點，需要透過認證方式做進一步的防疫確認，但又不能各自為政，為求達到管制一致性，建議中央開發全國適用的「疫苗護照」。

余明勳指出，世界各國都已經在討論如何透過「疫苗護照」快速通關，在國內疫情尚未完全降為零之前，呼籲中央，趕快制定全國統一的防疫通行認證，做為地方政府安全認證的機制，老百姓也較能安心。