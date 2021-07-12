美國總統拜登上周四(9日)簽署一份廣泛性的行政命令，總共72項措施與建議，涵蓋各行各業，目標是減少企業併購與反壟斷行為，預料將受惠美國消費者、農工民與中小企業，外界預料是針對科技巨頭，但其中針對航運運費飛漲，拜登政府也打算插手，針對航運市場進行監管，據傳歐盟也打算加入拜登行列。

據外國財經媒體報導，歐盟反壟斷小組發言人Arianna Podesta透過電子郵件指出，歐洲聯盟委員會(European Commission) 正在密切監視航運業並蒐集資料，找出是否有干預空間，讓航運市場恢復正常，並派出人員接洽航運商、港口經營商、貨運代理人以及託運業者了解市況。

根據拜登簽署的行政命令，白宮發布的說明文件指出，拜登鼓勵美國聯邦海事委員會(FMC)，對抗航運商對美國出口商收取過高的費用問題。(英文原文：to ensure vigorous enforcement against shippers charging American exporters exorbitant charges)

文件說明，2000年全球10大航運業者市占率12%，過了20年市場整併後，市占率來到80%，美國進出口商只能任由海外企業收取高費用宰割，這些貨櫃巨頭更是從等待裝卸貨櫃的時間就開始計費。雖然這份行政命令聚焦在貨櫃延滯費(demurrage)與留滯費(detention)，但市場預料更關注過高運費的問題。

據S&P Global Platts 報導，截至7月9日，40呎標準貨櫃(FEU)從北亞運至北美東岸費用來到8100美元，年增140%，較為緊急的託運支付費用更飆到高達1.8萬~2萬美元。一名美國貨運託運商指出，拜登這項行動，可能讓航運商不敢在未來幾個月調漲運費，大陸交通運輸部之前也宣布，要檢視航運費用，在今年上半年一度漲勢平穩。