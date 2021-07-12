今年6月畢業的社會新鮮人，遇上衝擊全球的新冠肺炎疫情，面臨就業市場緊縮考驗，估計有18萬應屆畢業生將面臨畢業即失業危機。許多畢業生陷入兩難，到底應該「先求有再求好」；還是持續觀望職場動向，等疫情趨緩後再找「理想工作」也不遲？1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，有鑑於不同經濟環境與人生觀，沒有哪種選擇是「百分百正確」，倘若要先求有再求好，也要謹記以下3個底線。

一、短期工作與理想工作應有所連結

若新鮮人已經鎖定的特定領域、職務，苦等一陣子都沒開缺，可以退而求其次選擇低一階的職務應徵。以新聞台為比喻，若是沒有「文字記者」職缺，可以考慮從「助理記者」做起，先進入公司熟悉作業系統、職場氛圍、建立人脈網，等到文字記者有職缺便能及時卡位。千萬不要做八竿子打不著的工作，想進「媒體圈」卻去手搖店工作，對未來的職涯地圖就無法達到加分效果。

二、規劃轉職時程

拿到Offer後，你該思考這份「先求有再求好」工作打算做多久？可以請教公司前輩或上網看工作經驗談，甚至去批踢踢發問，必須評估自己升遷的可能性與合宜的時限，一旦設定目標後，若是時間到了沒達到目標，下一步應變方式是要繼續苦守、找長官溝通還是換家公司試試看，都是要預先規劃好，才不會落入「不喜歡這份工作，卻也不知下一步往哪走」的窘境。

三、符合自身工作價值觀

由於工作價值觀的不同，每個人在工作想要獲得的部分也不盡相同。有些人重視成就感、人際關係等內在需求，有些人則重視高薪、升遷領導的機會。可以透過職場性向測驗工具，來了解自己最重視的條件是什麼，進而選擇相符的工作。一旦心理感受和滿意程度都過低，就可能面臨心生不滿、離職、找工作的循環中，因為過短的職場經歷，對於整體職涯發展而言並非好事。

陳尹柔提醒面對疫情威脅、工作機會驟減，今年畢業的社會新鮮人，就算難免有種「生不逢時」的哀愁，但不能成為逃避的藉口。即使是先求有再求好也要有「全盤規劃」，而非找個輕鬆、沒門檻的工作頂著，那麼「好」的工作將會離你很遙遠。機運雖無法掌握，但能選擇充實自身的能力和專業，趁著疫情期間不要鬆懈、持續精進，相信「機會是留給準備好的人」，等到疫情過去，求職市場回溫，便是大展身手的時刻。最後，建議找工作還是透過專業的求職網站，如1111人力銀行網站、1111找工作APP，或防疫在家工作專區。在1111把關下，所有刊登的正職、兼職及打工職缺，都是經濟部登記有案的合法公司商家。