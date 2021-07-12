外傳過去BNT疫苗採購是政府在卡，行政院發言人羅秉成今（12）日在記者會表示不滿並回應「這個講法很卡通」。網友直言，「嫌選票太多可以繼續講幹話沒關係」！

行政院發言人羅秉成今日召開記者會證實，台積電、永齡基金會已完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。外傳過去BNT疫苗採購是政府在卡，羅秉成不滿並回應「這個講法很卡通」，若政府真的要卡，就不會成立專案協助民間採購疫苗。

羅秉成指出，若政府要卡BNT疫苗，衛福部長陳時中何必要開放企業捐贈疫苗？何必要在6／18成立專案，協助民間採購疫苗？也不會在昨晚9點半收到文件後，趕在晚上11點就完成批核捐贈合約。

羅秉成表示，政府採購疫苗受限多種原因，難以施展，有錢還不一定買的到，現在各方齊力，買疫苗來給國人使用，從常識和邏輯可導出，政府不可能擋BNT疫苗。

對此，PTT網友開酸，「嫌選票太多可以繼續講幹話沒關係」、「卡稱啦」、「事實勝於雄辯，當初不卡，現在都快到貨了」、「沒有外傳，都是事實啊」、「還不是民怨爆炸，不然你們會裡睬嗎」、「無能就承認阿」、「先卡後通，說溜嘴了吧」、「神都可以騙」！