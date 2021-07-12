保單紓困貸款恐破百億元。壽險業自7月1日開辦三年借款年利率1.28％的保單紓困貸款，目前以平均每個工作天增加逾4億元的速度核貸，到9日為止，核貸金額已逾30億元，動用保單貸數逾3.7萬張。

壽險業者表示，保單紓困貸款增加速度真的超出預期，估計8月初左右，核貸金額即可能破百億元。而這項紓困貸款將持續申請到9月底，台灣人壽則是可申請到12月底。

據統計，光是國泰人壽、南山人壽、富邦人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、全球人壽及遠雄人壽等九大壽險公司，到7月9日就已核貸3萬6926件，核貸金額已逾29.94億元，整體壽險業估計已逼近或超過31億元。

目前核貸量最大仍是國泰人壽，已逾1.3萬件，金額近11億元，其次是南山人壽有7100件，金額逾6.6億元，富邦人壽亦有近5300件，金額近4億元，另外如新壽、三商壽、中壽及全球等，核貸金額都逾1~2億元。

同時仍有不少保單貸款仍在審查中，陸續核貸，因為疫情關係有些保戶可能尚不敢出門或臨櫃，估計7月下半月微解封後，還可能會持續增加申請案，原本業者預估的30~50億元借款規模，現在已倍數增加，估計8月初前後就會破百億元。