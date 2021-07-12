逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股12日開高走高，終場上漲152.85點，漲幅0.87％，收在17814.33點；櫃買指數亦大漲3.47點作收，漲幅1.61％，收在219.32點；三大法人進出方面，外資轉買154.67億元，投信續賣30.95億元，自營商轉買25.47億元，惟外資法人於台指期續賣524口多單，累計淨空單部位為29256口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股9日受美股四大指數重挫、市場投資人居高思危的影響下，不僅跌破10日線位置區，也使市場再度感到不安。不過，短線適度震盪整理，均是正常的現象。

台股目前震盪的目的有二，包括：主流類股轉換間的陣痛期、修正短線指標過熱的現象；在多方控盤格局不變的前提下，經過適度震盪換手整理後，後市行情仍將持續震盪上衝。台股12日確實也在美股9日止穩激勵下，加權指數隨即開高上漲，並再度站穩於10日線之上。

個股方面，本周納入投資組合的和椿，6月營收再攀高，營運續看俏，配合內外資法人大戶心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會可期。

選股方面，第三季多方主軸應圍繞於電子次產業、車電概念股等，包括晶心科、盛群、應廣、新唐、佑華、凌陽、漢磊、嘉晶、宏齊、光磊、德微、強茂、台半、凡甲、宣德、宏致、佳凌、威鋒電子、安國、祥碩、加百裕、康普、美琪瑪、聚鼎、順發、安馳、界霖、長科*、杰力、和椿，均表現亮眼，顯示多方氣盛、市場人氣不墜、多方強力作價的企圖心不變。