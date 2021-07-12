證券分析師陳杰瑞表示，台股12日開盤相當強勢，一掃9日重挫的陰霾，主要因為美股上周強勢反彈的緣故，惟開高後，緩步走低，終場上漲152.85點，收在17814.33點。

就技術面觀察，台股12日雖呈現價漲量增，但未能收復5日均線，且日KD指標開口仍向下，因此目前仍建議居高思危，並降低持股水位。

個股方面，本周納入投資組合的德微，6月營收1.77億元，年增32.8％；第二季營收5.19億元，較首季與去年同期均繳出雙位數成長，第三季審慎樂觀，有望逐季成長，股價12日強勢創下歷史新高。

盤面表現方面，台積電6月營收達1484.71億元，單月營收首度衝破1400億元，營收表現亮眼吸引買盤進駐，股價12日開高帶動大盤開盤表現亮眼，且日KD交叉向上。

展望後市，台股後市能否持續走高，仍要看台積電臉色；股價12日創高熱門股則包括新唐、強茂、景碩、加百裕、宏捷科、康普、長科*、聚鼎、杰力等，除了持股外，也可留意上述個股。不過，在大盤不強的情況下，強勢股若未能持續創高，均建議隔日開盤賣出。